«Il Medio-Evo è passato da un pezzo, Sbrocca il 26 maggio andrai a casa»

TERMOLI. Non poteva non intervenire il portavoce del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele, dal suo pulpito di consigliere comunale sulla tenzone sportiva termolese.

«Sulla questione della palestra Airino siamo in completo disaccordo con quanto affermato da Sbrocca, sull'attività di Basket e sulle società che in tanti anni si sono presi cura di quell'impianto.

Sbrocca, come al solito, gestisce i beni comuni come beni suoi e dell’amministrazione che, purtroppo comanda.

Ebbene, ricordiamo a Sbrocca che il 26 maggio sarà sfrattato in malo modo e le decisioni saranno prese da un’altra amministrazione che come primo impegno che si assumerà sarà quello di dialogare con i cittadini.

Purtroppo, il potere spesso, dà alla testa.

Noi ci assumiamo questo impegno e non solo per tale questione ma per tutto ciò che va discusso e concordato con i cittadini. Sbrocca, i termolesi sono cittadini non sudditi, il Medio-Evo è passato da un pezzo».

Un post ancora più urticante del solito su Facebook.