PETACCIATO. Non poco trambusto quello avvenuto a Petacciato scalo nella serata di ieri, con la sparatoria della Polizia del commissariato di Vasto in auto civetta e abiti borghesi con due 40enni del posto, residenti nella zona, a causa di un inopinato scambio di auto con quella dei rapinatori della gioielleria Sarni Oro, al centro commerciale Insieme di San Salvo.

Per fortuna non ci sono stati feriti, ma i molisani, che lavorano in un’area di servizio a Termoli, sulla statale 87, sono risultati scossi e sono finiti anche al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Abbiamo intervistato il loro avvocato, Alberto Di Vito, che ci ha riepilogato la vicenda dal punto di vista dei suoi assistiti.