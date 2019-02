«Scriviamo il programma insieme ai cittadini di Termoli»

TERMOLI. Dal debutto della scorsa settimana al secondo weekend di febbraio, continua oggi il tour dei quartieri di Termoli del Movimento 5 Stelle, dalle 17 in via Firenze. Domani, invece, dalle 10, in via Panama.

«Nello scorso fine settimana, con le tappe a Porticone e Difesa Grande, siamo scesi in strada per incontrare i cittadini e per scrivere insieme a loro il programma che porterà la città verso un nuovo vivere – racconta il portavoce in Consiglio comunale Nick Di Michele - il tour continuerà per i prossimi mesi e la città avrà modo di esprimersi, avrà modo anche di scegliere chi potrà essere il cittadino che li rappresenterà.

I banchetti saranno presenti per il mese di febbraio in tutti i quartieri di Termoli. Poi da marzo saremo in via Adriatica. I temi saranno di carattere nazionale, quindi quota 100, reddito di cittadinanza eccetera e temi locali per le amministrative».