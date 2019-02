Stand in via Firenze di sabato pomeriggio Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Si è concluso stamani in via Panama il tour del Movimento 5 Stelle nel secondo fine settimana di febbraio, dopo la tappa di ieri pomeriggio in via Firenze.

«Nel nostro tour, numerosi cittadini avvicinandosi ci pongono domande sulle ultime novità politiche nazionali e sul futuro della città di Termoli - spiega il portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Nick Di Michele - un solo pensiero corre in tutta la città, cambiamento! Tutti sono assolutamente stanchi di questa amministrazione matrigna, despota e sorda».

Intanto, è stata indetta un'altra assemblea pubblica del Movimento 5 Stelle domenica 17 febbraio, alle ore 18 presso il Punto Informativo in via Adriatica 31. «Invitiamo tutti i termolesi a non mancare a questo importante appuntamento! Porta le tue proposte: discutiamo insieme, confrontiamoci e inseriamo le più votate nel programma per le comunali del 26 maggio. Se non vuoi più delegare e vuoi partecipare al cambiamento non puoi mancare! Disegniamo insieme il futuro della nostra città!»