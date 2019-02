Guglionesi, Addesa nuovo presidente del Consiglio: in aula dibattito sul gasdotto

GUGLIONESI. Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 13 febbraio, dalle ore 17 alle ore 21, nella sala consiliare del comune di Guglionesi, il consiglio comunale.

Assenti, per motivi personali, il consigliere di minoranza Gianfranco Del Peschio e l’assessore Pino Aristotile.

Il consiglio ha visto l’approvazione, tra i tanti punti all’ordine del giorno, dei verbali della seduta precedente.

A seguito delle dimissioni della dottoressa Giuliana Senese, consigliere di minoranza a capo dei 5 stelle, il consiglio è stato chiamato a eleggere il nuovo presidente e vice presidente del consiglio. Dopo la votazione segreta, l’assise ha così deciso, Stefania Addesa con 8 voti favorevoli è il nuovo presidente. Il vice presidente è Corrado Del Torto che, a seguito delle votazioni segrete, ha avuto gli stessi voti dell’Addesa.

Si è passati poi, alla nomina dei componenti della commissione consiliare per l’esame dei regolamenti dell’ente. Il sindaco ha precisato che, la proposta riguarda la nomina di 3 componenti della maggioranza, Morena, D’Astolto e D’Anselmo e due della minoranza. A tal proposito i consiglieri di minoranza hanno espresso la loro perplessità riguardo al numero ed hanno chiesto la modifica a soli tre componenti, uno per la minoranza e due per la maggioranza. La richiesta parte dal presupposto che, data la mole di lavoro che andranno a fare, tre persone siano più che sufficienti a soddisfare i requisiti e che, “una commissione di soli tre componenti sia più agevole e non sarà lenta. È una proposta per uno scopo pratico e concreto. Più è snella, più si lavora meglio”. Alla votazione, la proposta è stata bocciata dalla maggioranza, la commissione rimane a 5 componenti e tra la minoranza sono stati nominati Antonio Tomei e Giuseppe D’Urbano.

Il quarto punto all’ordine del giorno, ha visto l’istituzione di una commissione comunale per la disamina delle problematiche in materia di agricoltura. Dopo l’insediamento della nuova giunta, non era stato trovato un assessorato specifico per l’agricoltura e, il sindaco ha richiesto una nomina ad hoc per creare una commissione.

La commissione vede presenti tre componenti per la maggioranza, Pino Aristotile, Giuliano Senese e D’Onofrio Giuseppina mentre Senese Giuliana e Del Peschio Gianfranco per la minoranza. Il voto è favorevole all’unanimità.

Si è poi proseguito con la programmazione degli incarichi dell’anno 2019. Nell’ambito delle attività di programmazione degli indirizzi, il piano degli incarichi rappresenta un presupposto fondamentale che possa, poi, esser ratificato alla Corte dei Conti, così anche nel comune di Guglionesi si possa avvalere di alcune professionalità esterne.

Dopo la decisione dello sportello telematico Suap di Termoli di cessare le attività per i paesi esterni, la provincia di Campobasso ha proposto l’adesione alle attività del servizio di assistenza agli enti locali per tutti i comuni che non possono più rivolgersi allo sportello termolese.

Tre sono state le mozioni presentate dal Movimento 5 stelle di Guglionesi, l’interrogazione per il metanodotto Larino- Chieti, campagna “plastic free challenge” e la “norma per la tutela della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi”.

Per la campagna “platic free challenge”, la votazione per l’approvazione è risultata essere all’unanimità, grazie anche all’intervento dell’assessore D’Onofrio che ha ribadito la volontà di rispettare l’ambiente in cui si vive, come già detto in campagna elettorale. La campagna prevede la messa in atto di sistemi, pratiche e iniziative per ottimizzare e riciclare la plastica.

La mozione in merito al regolamento sull’inquinamento causato dalle antenne, invece, è stata rinviata al prossimo consiglio comunale. La dottoressa Senese ha esposto le sue perplessità in merito e, data la vastità del tema si è optato per riparlarne più approfonditamente nella prossima assise.

Infine, per l’interrogazione riguardante il metanodotto Larino-Chieti, dopo aver spiegato le problematiche riscontrate dal comitato dei “Discoli del Sinarca” e dopo aver letto il parere dell’avvocato Ruta, consultato dal comune di Guglionesi, per la revoca della delibera dell’autorizzazione della realizzazione dell’opera, il Consiglio comunale si è espresso in modo contrario. Si è discusso anche di riqualificazione del teatro Fulvio e del museo, oltre che dell’art bonus. La richiesta parte dall’esigenza di una riqualificazione dei luoghi culturali e di aggregazione che Guglionesi possiede, tra i quali, appunto, il teatro. Una legge del 2014 permette di utilizzare soldi privati per la riqualificazione di questi luoghi. Tre sono gli interventi proposti, la manutenzione, la protezione e restauro.