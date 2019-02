Santa Croce di Magliano, il sindaco D'Ambrosio sfida Gianfelice

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Mancano ancora 3 mesi e dieci giorni alle elezioni amministrative, ma a Santa Croce di Magliano la contesa non è mai finita, nemmeno dopo le comunali del 2013. Sabato 23 febbraio 2019 alle 18.30 il sindaco Donato D’Ambrosio invita ufficialmente il consigliere di minoranza Giovanni Gianfelice a un incontro pubblico presso l’oratorio “Il Platano”. Modera il giornalista Giovanni Minicozzi! «Nel caso di mancata partecipazione del consigliere di minoranza parleremo delle prossime comunali e degli ultimi 5 anni – precisa il primo cittadino - una tazzina di caffè non è quasi mai solo una tazzina di caffè. Neanche quello che prendiamo la mattina per darci la carica per iniziare la giornata... figuriamoci quello che con piacere condividiamo con i nostri amici! È un modo per scambiare due chiacchiere, per aggiornarsi sul quotidiano, per esserci: come si dice il caffè e la scusa, è uno dei piccoli piaceri della vita.

E con piacere invito tutti i miei concittadini Santacrocesi a “prendere un caffè” insieme, sabato 23 febbraio alle ore 18:30 (avete ragione sarebbe più cool un happy hour!) nei locali dell’oratorio comunitario “Il Platano”. Sarà l’occasione per confrontarci e parlare del nostro territorio. Anche di quei problemi che, a volte con troppa facilità, si banalizzano in una chiacchiera da bar. Senza voler sminuire la presenza di ciascuno a questo incontro, al quale tengo davvero tanto, rivolgo un particolare invito al consigliere di minoranza Giovanni Gianfelice, perché, da “giovane” quale sono, presente sui social e riconoscendone anche il ruolo, ritengo che alcune questioni vadano riportate ad una dimensione più “reale” e che nessun “mi piace” potrà mai sostituirsi alla potenza di un sano confronto faccia a faccia. Ad aiutarci in questo confronto aperto ci sarà il giornalista Giovanni Minicozzi. Parliamo, discutiamo, mettiamoci la faccia e facciamolo tra la gente. Con i propri argomenti, con i fatti, con i progetti spero che questo incontro sia un momento di costruzione per tutti. Vi aspetto, non mancate... il caffè lo offro io!»