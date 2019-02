Nick colpisce ancora: dalla Bandiera Blu all'acqua marrone, siamo in un mare di guai

TERMOLI. Movimento 5 Stelle Termoli in moto perpetuo. Da Colle della Torre a via Asia, dal lungomare Nord di Termoli all’assemblea cittadina, fine settimana intensissimo per i grillini.

Il portavoce in Consiglio comunale Nick Di Michele ha ricevuto una segnalazione sulla colorazione del mare nella mattinata di oggi ed è partito lancia in resta, filmando motu proprio la situazione esterna al depuratore del porto.

«Ci risiamo, questo video non è del 2015 non del 2016, 17 o 18 ma di questa mattina, 17 febbraio 2019.

Come potete ben vedere al centro dell'immagine, un gorgoglio che sale dal fondo. Proprio lì passa la condotta dello scarico in mare del Depuratore.

La cosa è gravissima, c'è un processo penale in atto, la Bandiera Blu non è stata concessa nel 2018, per il2019 non è stata neppure richiesta e tra pochi mesi Termoli sarà immersa nella nuova stagione balneare.

Davvero non abbiamo parole, scandaloso semplicemente. Scandalosa questa amministrazione, scandaloso il loro pressapochismo, scandaloso il loro agire inetto e inutile.

Rimbocchiamoci le maniche, saranno anni di duro lavoro, ma Termoli ha bisogno di un vero riscatto».