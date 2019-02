TERMOLI. L’abbiamo definito moto perpetuo, quello del Movimento 5 Stelle di Termoli. In due zone con banchetti del tour sul programma da scrivere assieme alla cittadinanza, alla polemica sollevata sulle panchine di piazza Monumento e per finire allo strappo sul depuratore del porto, ma in questo fine settimana c’è stato molto altro: innanzitutto il lancio del voto online per il caso Diciotti, che partirà domani alle 10, guarda caso.

«Questo non è il solito voto sull’immunità dei parlamentari. Di quei casi si occupa l’articolo 68 della Costituzione, e su quelli il MoVimento 5 Stelle è sempre stato ed è inamovibile: niente immunità, niente insindacabilità. Nessuna protezione per i politici che devono rispondere delle loro azioni individuali. Noi mandammo a processo i nostri portavoce Paola Taverna e Mario Giarrusso e entrambi votarono per farsi processare. Questo è un caso diverso: stiamo parlando infatti dell’articolo 96 della Costituzione. Nello specifico questo è un caso senza precedenti perché mai in passato si era verificato che la magistratura chiedesse al Parlamento di autorizzare un processo per un ministro che aveva agito nell’esercizio delle sue funzioni e non per azioni fatte per tornaconto privato e personale (tangenti, truffa, appalti, etc): in questo caso non ci porremmo neppure il problema e lo spediremmo in tribunale».

Infine, col portavoce in Consiglio comunale Nick Di Michele e il portavoce regionale Valerio Fontana, l’assemblea cittadina di via Adriatica, dove lo stesso Di Michele ha annunciato che entro marzo si vorrebbe chiudere la partita sulla composizione della lista che concorrerà alle amministrative del 26 maggio, attraverso scelte segnate da qualificazione e competenza dei singoli candidati.