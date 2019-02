Gianfelice non ci sta, «Non permetterò a qualcuno di farsi solo propaganda»

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Dalle prime avvisaglie, sabato prossimo non ci sarà al confronto lanciato a mo’ di sfida dal sindaco Donato D’Ambrosio all’orario “I platani”. Parliamo dell’ex primo cittadino e ora capogruppo di opposizione della lista Santa Croce nel Cuore. «Sabato pomeriggio con grande meraviglia vengo a sapere da un amico che il sindaco, che non finisce mai di stupire con le sue estemporanee azioni, sta pubblicizzando una locandina dove di sua iniziativa mi ha invitato ad un pubblico dibattito, non ricordo nemmeno il giorno, presso il Centro comunitario, con moderatore il giornalista Giovanni Minicozzi. Con l'amico Minicozzi, persona che stimo e rispetto, chiarirò quanto prima la mia posizione e lo deluciderò sulla situazione di Santa Croce e sul perché del mio rifiuto.

Voglio approfittare dell'occasione innanzitutto per ricordare ancora per l'ultima volta all'autore della baldanzosa iniziativa di non usare mai più il nome del sottoscritto su un manifesto pubblico senza la preventiva autorizzazione mentre vorrei chiedere a chi legge, se è normale organizzare un incontro/dibattito con chi scrive o con qualsiasi altro interlocutore, fissare il giorno, la sede, l'orario, il tema e il moderatore, con la controparte all'oscuro di tutto che lo viene a sapere a cose fatte, da terze persone che solo per caso hanno letto il manifesto. Già il metodo la dice lunga sul modus operandi di questo bizzarro personaggio.

Altra cosa che non riesco a capire è la motivazione di questo dibattito con lo scrivente, visto che non stiamo in campagna elettorale, da tempo immemore non ho nessun rapporto con questa amministrazione comunale e soprattutto con chi la rappresenta e tra l'altro da anni assieme ai colleghi di minoranza, non partecipo ai Consigli comunali, né frequento il Comune dove all'inizio della legislatura ci è stato sempre difficile esercitare il ruolo di controllo che spetta per legge alle opposizioni.

L'unica cosa che mi limito ancora a fare e che né il sindaco né altri mi possono vietare, è quella di portare a conoscenza tramite i mezzi di informazione, quindi mettendoci sempre la faccia e la firma, le tante cose che non vanno e le gravissime condizioni in cui versa il nostro paese ormai conosciute ai più anche fuori del contesto prettamente localistico.

Se il sindaco vuole farsi propaganda, chiamasse chi vuole ai suoi dibattiti ma assolutamente non facesse più il mio nome semplicemente perché è una persona che non ha la mia stima, né la ritengo all'altezza di svolgere il delicato ruolo di rappresentante del popolo e capo dell'amministrazione. Tutto qui. Non mi farò imbavagliare da nessuno, né cadrò nelle provocazioni di chi è convinto del suo "carrierismo" e del suo arrivismo e da libero cittadino, visto che da qui a poco avrò ancora più tempo a disposizione, continuerò a manifestare democraticamente il mio pensiero così come ho sempre fatto e come ho trasmesso ai miei figli che tanto adoro, stimo e ammiro».