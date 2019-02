A ruota libera, «pagate i rimborsi dei testi scolastici, 400 famiglie li aspettano»

TERMOLI. Possiamo solo immaginare quante spine nel fianco dell’amministrazione comunale di Termoli tenteranno di conficcare ancora gli attivisti del Movimento 5 Stelle da qui a maggio.

L’ultima riguarda il rimborso del costo di acquisto dei libri di testo, che ancora langue, come purtroppo avviene ormai da troppo tempo.

Il portavoce del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele si è rivolto pubblicamente dalla pagina Facebook per esportare sindaco e dirigente alle Finanze a velocizzare i pagamenti.

«A Termoli ci sono 400 famiglie che attendono il pagamento dei libri di testo. Dal 15 gennaio, trattenete i soldi senza un motivo vero. Siete, non solo inappropriati e amministrativamente scialbi, ma ora siete anche cattivi. A tutto c'è rimedio. Io spero solo in una vostra quanto immediata riconciliazione con i termolesi e la città, perché se ciò non accadesse, sareste ricordati come i più insignificanti amministratori della storia di Termoli. A ben servirvi».