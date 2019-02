Lega a brandelli in Molise, anche la Calenda si scaglia contro Mazzuto

CAMPOBASSO. Tempi duri per la Lega in Molise. Se a livello nazionale il trend è ascendente, non si può dire che nella nostra regione le fiches vengono giocate alla grande. Così, per il coordinatore regionale Luigi Mazzuto, assessore al Welfare nella giunta Toma, dopo le bordate di Aida Romagnuolo, arrivano pure quelle dell'altra consigliera regionale, Filomena Calenda, che a quanto pare ha preso definitivamente (?) le distanze dallo stesso Mazzuto.

L'outing ha preso corpo ieri sera, alle 22.45, quando sulla pagina Facebook ha scritto quello che appare un epitaffio del loro sodalizio: «Buonasera, Mazzuto devi lasciare il posto che non ti spetta hai avuto la fiducia di Matteo Salvini ma in Molise stai facendo solo guai, le associazioni segrete ti fanno un baffo, mi spiace averlo capito solo ora! Fatti eleggere dal popolo.