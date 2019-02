Verso le primarie dem, la visione unitaria di Facciolla

GUGLIONESI. Entra nel vivo la fase finale delle primarie dem. Domenica 24 febbraio uno dei tre candidati alla segreteria regionale del Partito Democratico, Vittorino Facciolla, ha incontrato gli iscritti ed i simpatizzanti, allo stesso, di Montefalcone nel Sannio e Guglionesi in vista delle primarie che si terranno domenica 3 marzo.

Nel suo intervento a Guglionesi, il candidato alla segreteria regionale ha voluto sottolineare l’importanza delle primarie, che rappresentano ormai un tratto caratteristico del Partito Democratico.

Le primarie come occasione di confronto tra diverse proposte/opzioni nazionali e/o regionali e come strumento di rilancio del partito e del centro sinistra nel suo insieme.

Forte ed accorato il richiamo, ripreso anche nei successivi interventi, ad un confronto che mantenga una “visione unitaria” del partito, pur nelle differenze, attraverso la quale superare/evitare quelle lacerazioni interne che spesso hanno oscurato le tante cose buone fatte nella precedente legislatura in ambito nazionale e regionale.

Una visione unitaria ed inclusiva capace di contrastare l’attuale politica del Governo “giallo-verde” che ha portato (in pochi mesi) il Paese in recessione economica. Le primarie quindi come occasione di dialogo interno e di coinvolgimento dell’intera “comunità”, le primarie come occasione di riflessione per leggere criticamente gli errori commessi ed elaborare/esprimere una visione di futuro.

Nella presentazione della sua candidatura, Vittorino Facciolla, ha voluto sottolineare la qualificata composizione delle due liste (120 candidati), che lo sosterranno nelle primarie, composte per circa 1/3 da amministratori (tra cui 8 sindaci) e una forte presenza (50%) di candidati con meno di 40 anni . Un partito aperto ed inclusivo, quello proposto da Facciolla, con una forte e rinnovata presenza dei

Circoli nel territorio, una capacità propositiva sui temi, una costante ricerca di dialogo con la società civile ed il mondo del lavoro e dell’impresa.

L’appello in chiusura, ribadito anche negli interventi seguenti, a partecipare, con il voto, alle primarie che si terranno il 3 marzo, di mobilitare nuove energie per costruire insieme un Partito e di un centro sinistra capace di contribuire al rilancio del nostro Paese, della nostra regione, della nostra comunità.