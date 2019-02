TERMOLI. Mancano pochi giorni alla celebrazione delle Primarie dem del Partito democratico, che a distanza di 11 anni e mezzo quasi dalla fondazione serviranno a cambiare ancora una volta leadership.

Primarie che eleggeranno anche il nuovo segretario regionale e uno dei tre candidati, Stefano Buono, è stato ieri sera a Termoli, per illustrare la sua mozione: “Ricominciamo dalle ragioni del Molise.

Da 33enne, paradossalmente, ma non tanto, è il più giovane dei tre candidati alla segreteria dem e il più anziano militante del Pd, rispetto a Michele Durante, di recentissima acquisizione, e di Vittorino Facciolla. Una mozione illustrata ieri sera al Malisy bar sul corso Nazionale di Termoli. Angeli custodi i candidati Simone Coscia e Michele Ventresca, ma altri esponenti locali come Sandro D’Onofrio e Nicola Colonna, senza tralasciare gli altri. Almeno una ventina i supporter presenti a quello che è stato quasi un after hours. A introdurre i lavori è stato proprio Coscia, che ha dipinto Buono come un giovane coraggioso che non si è accordato e accodati coi soliti noti.

Per Buono, occorre tornare ad ascoltare tutte quelle persone messe da parte, senza le quali oggi non sarebbe nato un progetto politico, grazie alle pressioni venute da parte dell’area di Frattura e da quella di Ruta, che invitavano a farli ritirare. «Siamo riusciti a far passare il messaggio che la rassegnazione è stata messa in soffitta, la candidatura serve a disincrostare un proscenio ormai cementato».

Per Buono il simbolo della nuova era è la discontinuità. «Noi non vogliamo che il centrosinistra si comporti come si è comportato negli ultimi cinque anni, discontinuità la vogliamo sulla sanità, perché non siamo usciti dal commissariamento e abbiamo il record sulla mobilità passiva.Non abbiamo dimezzato le indennità, non abbiamo sbloccato le infrastrutture. Siamo piccoli, non si sa se abbiamo ragione di esistere, ma intanto i nostri ‘regionali’ hanno lo stipendio dei ministri di Trump». L’appello al voto di Buono fa leva sul momento in cui c’è tanta sfiducia, «speriamo di coinvolgere tante persone, oggi nascono un nuovo gruppo politico e una nuova area nel centrosinistra, che non appartengono al passato, non ci venderemo per un posto in assemblea, porteremo avanti le nostre tesi. Dalle 8 alle 20 di domenica facciamo lo sforzo, partecipiamo alle primarie per creare un discorso di discontinuità del centrosinistra».