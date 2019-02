Il centrodestra rischia di deragliare sul binario leghista in Molise

TERMOLI. Il centrodestra molisano rischia di deragliare sul binario leghista alla prima stazione elettorale.

L’effetto traino che la Lega di Salvini, o che il leghista Salvini, forse è meglio questa dicitura, sta causando alla coalizione che ha cambiato negli anni pesi e rapporti di forza, in Molise rischia di subire un brusco stop a causa di un teatrino verdognolo di dubbio gusto.

Può darsi che il Molise non esista e per questo il vicepremier e Ministro dell’Interno poco è attento alle dinamiche che investono il movimento-partito nato federalista e divenuto semi-egemone.

Mettere alla berlina due consigliere che hanno comunque portato voti alla causa comune per difendere a spada tratta l’assessore-coordinatore (ahi i doppi incarichi, Renzi docet) non riteniamo sia una delle scelte migliori, poiché si va contro l’elettorato che preferenze e consensi ha espresso.

Che succederà in Molise alle europee e alle amministrative?

La Lega, un esempio, già a Termoli era stato il primo partito il 22 aprile 2018. Ma di quella base che seppe fare marketing politico sul territorio, con presenze quasi ossessive in piazza, come i post-alleati nazionali del Movimento 5 Stelle, che ne è stato?

Crediamo che il futuro del centrodestra dal cuore verde che pulsa a livello nazionale non possa in Molise continuare a essere gestito come fosse una bottega artigianale.

Gli ultimi strali sono stati quelli relative all’espulsione delle consigliere Romagnuolo e Calenda, annunciate da Alessandro Panza per conto della segreteria federale del partito. La decisione, aggiunge Panza, "è l'inevitabile conseguenza di quanto fatto e dichiarato dalle due consigliere negli ultimi giorni". Aida Romagnuolo e Filomena Calenda la scorsa settimana, durante una conferenza stampa, avevano chiesto le dimissioni dell'assessore regionale esterno Luigi Mazzuto, coordinatore regionale della Lega in Molise.

"Ha dimostrato inadeguatezza nel ruolo che ricopre - avevano detto le consigliere regionali molisane in conferenza stampa parlando di Mazzuto - i problemi del Molise sono sotto gli occhi di tutti, ma non ci sembra che abbia portato un valore aggiunto nella soluzione delle problematiche". E ieri, in Consiglio regionale, Romagnuolo aveva dichiarato: "Non rivendichiamo posti in Giunta o altro, vogliamo solo sottolineare l'inadeguatezza dell'assessore Mazzuto che non ha dato risposte ai cittadini in difficoltà".