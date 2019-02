TERMOLI. Poche ore dopo l'apparizione di Stefano Buono, anche l'altro candidato d'oltre Biferno, Michele Durante, è sceso a Termoli per inaugurare la sede elettorale di via Fratelli Brigida, in vista delle primarie dem di domenica 3 marzo.

Al suo fianco, sempre per la mozione Zingaretti sul nazionale, l'ex deputata termolese e presidente uscente dell'assemblea regionale dem Laura Venittelli.

Davanti a diverse decine di militanti, attivisti, dirigenti e anche qualche amministratore locale, Durante ha illustrato le ragioni di una scelta, alla base della battaglia politica per dare una guida al Partito democratico diversa dagli ultimi 5 anni.

Durante ha trattato anche temi afferenti la costa molisana, come turismo e tunnel, per calarsi nella parte dell'aspirante segretario attento a tutte le dinamiche territoriali.