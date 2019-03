Le Primarie tirano, in 1.200 ai seggi del Pd

TERMOLI. Arriva anche il dato definitivo sull'affluenza e la partecipazione delle Primarie dem a Termoli. Nei tre seggi distribuiti sul territorio sono stati 1.244 gli elettori. A farla da padrone il Termoli centro, ospitato nell'atrio della scuola Principe di Piemonte, con 494 votanti e i 502 elettori di Termoli 2 in via Stati Uniti. Terzo e moto staccato in termini di coinvolgimento della popolazione locale la sezione di Difesa Grande, con appena 248 votanti.

Secondo gli organizzatori dem, un simile risultato non si vedeva dalle Primarie per il sindaco del 2014.