Dopo il voto arrivano i ringraziamenti di Facciolla

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un Vittorino Facciolla maggioritario, quello che col 53% di voti, 7.590 i suffragi ricevuti, è divenuto segretario regionale dem.

Ha lasciato come primo appunto pubblico su Facebook il suo commento, ma prima di proporlo, ripercorriamo le ragioni della sua candidatura.

«Mi sono candidato alla guida del Pd regionale perché il Pd è casa mia, da sempre, da prima che venissi eletto sindaco di una maggioranza monocolore nel lontano 2007. Mi sono candidato perché mi accompagnano in questa avventura 120 fantastici candidati: tantissimi amministratori, segretari di circolo, militanti ed un numero incredibile di giovani. Mi sono candidato perché io, ad un partito rinnovato, dinamico, responsabile e vicino ai cittadini non ci voglio rinunciare». Questo appena due settimane fa, un messaggio recepito soprattutto in Basso Molise.

«Da chi parto? Dai 250 volontari ai gazebo, dai miei amici di infanzia e dall'amicizia che esiste anche in politica, da chi non ha paura di osare, da chi sa di essere impavido, dai cittadini tanti, da Michele e Stefano miei tostissimi ma leali avversari, da chi ha organizzato la mia campagna elettorale e da chi tollera la mia sregolata vita privata. Grazie a tutti. #PDFORTISSIMO», il commento di Facciolla, neo segretario regionale dem.