Montecilfone, Pallotta si ricandida... ecco le condizioni

MONTECILFONE. Il sindaco Franco Pallotta ripropone la sua candidatura con Montecilfone nel Cuore..

Lo fa con un post Facebook, «Per chiarezza».

«Tra qualche mese a Montecilfone si voterà per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Molto probabilmente sarò tra i candidati alla carica di sindaco. E’ presto per la campagna elettorale ma voglio però dire con chiarezza e sin da ora che:

1) Non ho posti di lavoro da promettere per carpire il voto a chi del posto di lavoro ha, purtroppo, necessità;

2) Nessuno e per nessuna ragione dovrà subire ricatti, costrizioni o minacce circa il suo posto di lavoro perché ritengo, adesso come sempre, che il voto deve essere libero;

3) Nessuno e per nessuna ragione subirà da parte mia e da parte dei componenti della mia squadra alcun tipo di ritorsione se decide di non sostenermi o di candidarsi in liste concorrenti.

4) Chiunque voglia sostenere la mia candidatura è invitato a farlo adeguandosi a quanto sopra scritto.

Chi non è d’accordo sostenga qualcun altro».