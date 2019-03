TERMOLI. Dopo il sindaco Angelo Sbrocca, a seguito delle Primarie dem, è intervenuto il fresco segretario di Federazione Oscar Scurti, anche capogruppo Pd al Comune di Termoli. «Un risultato gratificante quello delle Primarie del Pd, che ci riempie di gioia e soddisfazione – afferma Scurti - voglio innanzi tutto ringraziare il neo segretario Vittorino Facciolla per non essersi risparmiato e per aver saputo dare vita ad una nuova squadra piena di entusiasmo ed energia.

A lui e a tutti coloro che lavoreranno per un Pd rinnovato, inclusivo, vivo e sempre aperto al dialogo e al confronto con i suoi elettori, va il mio più grande augurio di buon lavoro. Il mio grazie va alle tantissime persone che domenica 3 marzo sono venute ai seggi per votare, trasformando quella giornata in un evento quasi di festa dove tante sono state le manifestazioni di affetto e di stima nei confronti di tutti noi.

I termolesi e i molisani hanno dimostrato di voler premiare chi ha sempre continuato a credere e a fare una politica basata sulla positività, sui contenuti, sulla capacità e la voglia di costruire piuttosto che sui commenti facili, sugli attacchi violenti, sulla negatività e la voglia di lamentarsi.

E’ bellissima l’energia che ci arriva dalle persone, dai tanti basso molisani che hanno dimostrato compattezza nei confronti del partito e di tutti noi che non abbiamo mai abbandonato l’idea di un Pd fatto di persone».