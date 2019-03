TERMOLI. Sono 117 le famiglia in attesa dei rimborsi del costo di acquisto di testi scolastici per medie e superiori, tutte poco abbienti, come da parametri Isee. Il consigliere comunale Nick Di Michele ha lanciato in conferenza stampa la domanda all’amministrazione su ritardi a suo dire inspiegabili. «Dal 24 ottobre il dirigente Vecchiarelli ha inviato il fabbisogno alla Regione Molise, che ha risposto dopo poco. A metà gennaio viene firmata una determina di liquidazione, ma dopo quasi due mesi ancora non sono stati erogati i mandati, sono solo 55mila euro, ma cifre importanti per chi fatica ad arrivare alla fine del mese». Abbiamo interpellato anche l’assessore alle Finanze Enzo Ferrazzano, che ha chiarito dicendo che c’è stato un errore in una determina, che ha comportato una variazione di bilancio ed entro lunedì ci saranno i mandati.