Fratelli d'Italia punta su Silvana Ciciola, al Meridiano la designazione ufficiale

TERMOLI. Primi a muoversi ufficialmente in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio, nel centrodestra e altrove, sono stati i dirigenti di Fratelli d’Italia, quanto mai attivi. In particolare, i due componenti dell’assemblea nazionale Luciano Paduano e Franco Baccari, supportati anche da Costanzo Della Porta e da Maurizio Pangia, che puntano a replicare a Termoli il modello Abruzzo, con un candidato sindaco che viene proprio dalla destra.

In questo senso, nei giorni scorsi, dopo un summit ‘semi-segreto’ a cui presero parte dirigenti e anche aspiranti primi cittadini, si era parlato di organizzare delle consultazioni interne al circolo di Termoli, sondando l’umore dei 59 iscritti compreso il sottoscritto. Dallo scorso 2 al 5 marzo c’è stato il termine per proporre la disponibilità ad essere considerati il candidato ufficiale di Fdi al tavolo politico. In un primo tempo si era pensato di fare la votazione sulle candidature potenziali ieri domenica 10 marzo, all’hotel Meridiano, ma di istanze ve ne è stata solo una, quella di Silvana Ciciola, già candidata consigliera col centrodestra la volta scorsa, nella lista dell’ex sindaco Antonio Di Brino. Così è maturata solo la designazione diretta, senza nessuna sfida, ma solo una proposta di candidatura a sindaco sul tavolo di Fratelli d’Italia. E’ stato ribadito ieri mattina all’hotel Meridiano, dove hanno preso parte i dirigenti nazionali Luciano Paduano e Franco Baccari, il coordinatore locale Maurizio Pangia e la stessa aspirante prima cittadina.

«Siamo riusciti insieme alla base degli iscritti di Fratelli d’Italia Termoli a individuare la persona giusta per rilanciare territorio – ha evidenziato Paduano - avendo una presidente nazionale donna sappiamo delle sue capacità nonostante è mamma da qualche anno riesce a fare politica, trova il tempo per fare la mamma e per fare la presidente del partito e lo trova con molta energia, da questo punto siamo arrivati alla conclusione di una scelta ponderata e condivisa dalla maggior parte degli iscritti termolesi individuata una donna molto capace, Silvana Ciciola, e da questo nome che porteremo al tavolo delle trattative abbiamo le motivazioni giuste: è un volto nuovo, è una donna capace è una mamma se porta avanti l’amministrazione comunale con le stesse motivazioni con cui porta avanti una famiglia avremo sicuramente un rilancio del Comune di Termoli. Si parla di primarie un paio di mesi fa e c’erano i tempi adesso per organizzarle e mettere delle regole buone non c’è più tempo poi nelle primarie non sempre vince il migliore ma chi è più simpatico ai vertici di un partito invece noi proprio con questa scelta comunale abbiamo scelto la persona più adatta non quella più vicina ai vertici di partito».

La Ciciola esprime la sua ambizione: «io ho fatto una prima esperienza quattro anni fa nel centrodestra mi sono candidata nella lista del sindaco uscente riportando ottimi risultati, non ho fatto più politica attivamente ma sono stata sempre vicina alla politica, mi sono informata e non proprio attivamente ma vicina mi è stata proposta la candidatura in quanto volto nuovo donna, sono nel sociale da tanti anni conosco i problemi e li vivo con i miei utenti mi metto a disposizione dando attenzione al cittadino con ascolto cercando di capire le persone io dico che quando uno fa politica ed è chiamato deve scendere in politica non può delegare agli altri deve dare per Termoli perché penso che sia stata tradita dell’amministrazione attuale e in questa politica che è nuova e dobbiamo fare io ci credo, ci sono e dico che dobbiamo risollevarci e dare fiducia alla gente che si è allontanata dalla politica perché lo merita Termoli, i termolesi e tutti noi che facciamo politica».

Infine, la parola a Maurizio Pangia coordinatore cittadino: «in Molise il centrodestra c’è ed è forte e puntiamo alle prossime amministrative per Campobasso e Termoli a confermare il trend nazionale che ci vede come coalizione in forte ascesa e confermare anche le ultime indicazioni che hanno dato nella regione Abruzzo. Qui il centrodestra è forte e unito e ci auguriamo che nelle prossime amministrative di raggiungere un grossissimo risultato e puntare alla vittoria e all’amministrazione della città di Termoli. Al momento non mi sento di esprimere indicazioni per quello che riguarda le cariche apicali che ci saranno alle prossime amministrative ma come portavoce cittadino porterò al tavolo della coalizione quella che è l’indicazione su Termoli e quindi quella di Silvana Ciciola ovviamente si aprirà un dibattito all’interno del tavolo di coalizione che si è già insediato e si riunirà a breve anche con un ritmo serrato per dare delle regole e stabilire i criteri per indicare una persona che rappresenterà il centrodestra unito a Termoli perché quello sul quale puntiamo come partito di centrodestra è quello a fare in modo che ci sia una unità della coalizione che ha dimostrato a livello nazionale che dove concorre unita è vincente e quindi questo è l’auspicio e quello che nutriamo come obiettivo alle prossime amministrative del Comune di Termoli».