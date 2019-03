Il pendolo delle amministrative, Niro sul binario del centrodestra

TERMOLI. La costituzione del nuovo gruppo leghista al Comune di Termoli è il prologo a quella serie di accadimenti che dovrebbero cesellare la futura proposta amministrativa.

Insomma, non ci sono soltanto pizze nel centrodestra, ma anche tavoli regionali ufficiali, anche se poi alcuni dei protagonisti sono gli stessi. Lo scenario è fluido, poiché occorre tenere assieme partiti, movimenti e nascenti liste civiche, evitando quelle schegge impazzite che in altre occasioni sono diventate vere e proprie spine nel fianco.

Sere fa si è riunita l’assise politica principe dello schieramento moderato. Location prescelta lo studio professionale dell’ingegner Francesco Roberti, in via Einaudi. Il capogruppo in Consiglio comunale azzurro e coordinatore provinciale ha ospitato il vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Pierluigi Lepore, il leader dei Popolari per l’Italia Vincenzo Niro, il delegato della Lega Alberto Tramontano, Patrizia Parente per Orgoglio Molise, Antonio Di Brino per Direzione Italia e Salvatore Micone dell’Udc.

Questo il perimetro della coalizione che deciderà le sorti della candidatura a sindaco, anche se la porta rimane aperta a liste civiche e movimenti, con cui si entrerà in contatto non appena certificata la metodologia da adottare. L’obiettivo è chiaro, individuato nell’incontro durato quasi 3 ore, dalle 19.30 alle 22. Un tavolo molto cordiale, dove è stata ribadita la necessità di garantire unità d’intenti e unitarietà, per riportare Termoli in linea con l’attuale governo regionale, cioè a guida centrodestra.

Prematuro a dir poco parlare di nomi, quando ancora non si sono definite le regole d’ingaggio, su cui si comincerà a discutere dalla prossima riunione, che sarà riconvocata a breve. Quello che sta emergendo è l’opzione di una candidatura politica più che proveniente dalla società civile, ma è davvero troppo presto abbozzarne l’identikit.

La presenza di Niro e dei Popolari per l’Italia è senza dubbio importante, anche se il gruppo dirigente uscente che sta amministrando col sindaco Sbrocca non ancora ne ha ufficializzato lo sganciamento in prospettiva elettorale, anche se raccogliendo umori vicini all’assessore alle Infrastrutture della giunta Toma, pare che la decisione sia stata presa, tutti nel centrodestra.