TERMOLI. «La partecipazione diretta e attiva è la base con cui la comunità può svilupparsi e crescere. Un'amministrazione che non coinvolge i cittadini sbaglia prima ancora di iniziare. Noi del MoVimento 5 Stelle crediamo in un progetto di comunità che partecipa alle decisioni di interesse pubblico. L'assemblea pubblica è il luogo dove la politica incontra e ascolta i cittadini, collaborando insieme dare un nuovo futuro a Termoli. Insieme ad i nostri portavoce eletti parleremo di ambiente, cultura, politiche sociali e molto altro. Partecipate insieme a noi al cambiamento di Termoli!» E’ stato questo l’invito rivolto alla cittadinanza nelle more dell’assemblea che si è tenuta il 10 marzo, nel tardo pomeriggio, che ha avuto una buona partecipazione, con 50 persone e molti volti nuovi. La scena è stata presa dal portavoce in Consiglio comunale Nick Di Michele.

«Tra venti giorni tutti diventano paladini e sono candidati non tenendo conto del fatto che l’anello al naso non ce l’ha più nessuno. Come nelle altre assemblee stiamo cercando di fare una lista coerente con i bisogni della città dove ci sono persone che tengono al nostro territorio e non che dicono io sono stato eletto e comando io comandare significa mettere in disparte i cittadini. Quando si fanno le cose che interessano i cittadini o ce una nuova ditta per la raccolta dei rifiuti bisogna mettere delle clausole la Rieco sta facendo peggio di quella che c’era. Termoli deve tornare ad essere un città felice perché le persone felici sono predisposte verso gli altri ma sono dieci anni che questa città non e felice è chiaro che non si può accontentare tutti sono poche le cose che si possono fare.

Noi non siamo chiusi questa sede è sempre aperta ci siedono da 21 a 51 anni perdendo parte del tempo per scrivere il programma per i cittadini. Il consigliere comunale non diventa ricco. In questa settimana viviamo una nuova fase del movimento, di crescita, ritorno al passato o rivoluzione, il movimento può aprirsi alle liste civiche questo significa che oltre alla lista del movimento potranno affiancarsi delle liste di civiche non lo faremo senza guardare chi si avvicina e stabilire i punti del programma ma ci siamo resi conto che andare a combattere contro sette otto liste di centrodestra e centrosinistra diventa una battaglia impari noi siamo Ronaldo ma di fronte ci sono 11 giocatori e non si vince diamo la possibilità di confrontarsi è una fase delicata che non vogliamo tenere nascosta a nessuno.

Tutto si farà in base a una ipotesi progettuali c’è un progetto sulla base di lega e M5S che riescono a restare saldi perché c’è un programma di base».