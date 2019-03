Il Partito democratico riparte da giovani e donne in basso Molise

GUGLIONESI. “Ho voluto una segreteria e una direzione giovane rispettando la parità di genere” sono queste le parole del neo segretario di federazione del Pd Basso Molise, Oscar Scurti, dopo l’assemblea tenutasi nel circolo di Guglionesi, nella serata di giovedì 14 marzo.

Una volontà del neo segretario approvata da tutti i presenti senza troppe polemiche, “è stata un'assemblea pacifica” ha commentato.

Come presidente dell’Assemblea è stato eletto all’unanimità Salvatore Mascia. I componenti, tre in totale incluso il presidente, sono Stefano Bulmetti e un componente della minoranza che sarà deciso nella prossima assemblea, vista l'assenza di Ettore Fabrizio.

Per la direzione, i membri eletti sono 24, 16 per la maggioranza e 8 per la minoranza. Per la minoranza, i membri verranno nominati nella prossima assemblea, mentre per la maggioranza ci sono Patrizia Cianciosi, Nicoletta Bontempo, Mirella Croce, Dino De Santis, Giancarlo Graziaplena, Giuseppe Guglielmi, Maricetta Chimisso, Manuela Vigilante, Celeste Vitale, Biagio Merandi, Maria Florio, Giuseppe Consiglio, Vincenzo Daddio, Angela Loreto, Eugenio Di Blasio e Andrea Gagliardi.

Dopo la votazione della direzione, si è passati alle nomine per la commissione di garanzia. Ad Antonio Castelli va la presidenza, e Nicolas Carriello e Valeria Cacchione sono rispettivamente i componenti della maggioranza e della minoranza.

Assemblea dei delegati, invece è così composta:

Acquaviva Collecroci: Patrizia Cianciosi (Scurti)

Campomarino : Cordisco Vincenzo (Fabrizio), Croce Mirella (Scurti)

Colletorto: Montagano Luigi (Scurti)

Guglionesi: Marcantonio Pasquale, D'Onofrio Giuseppina, Gagliardi Andrea ( Scurti)

Larino: Puntillo Alfredo e Pozzi Elisabetta (Fabrizio), Guglielmi Giuseppe e Biscotti Mariangela (Scurti)

Mafalda: Palmisciano Luca ( Scurti)

Montefalcone: Sabetta Marco (Scurti)

Montenero: Borgia Francesco (Fabrizio), Daddio Vincenzo (Scurti)

Palata: Bontempo Nicoletta (Scurti)

Petacciato: Zucaro Mariolina ( Fabrizio)

Portocannone; Bulmetti Serafino (Scurti)

Roccavivara: Cicchetti Angelo (Fabrizio)

Rotello: Castelli Antonio (Scurti)

San Martino: D’Alesio Leo, Facciolla Maria Rosanna, Ranaudo Roberto, Vitale Celeste e Carriello Nicolas (Scurti)

Santa Croce di Magliano: Licursi Nicolangelo (Fabrizio)

Tavenna: non assegnato

Ururi: Licursi Michele (Scurti)

Termoli: Caruso Matteo, Spegne Stefania, Orlando Mario, Chimisso Maricetta, Consiglio Giuseppe, Intrevado Giulia (Scurti); Sciandra Antonio, Cupello Castagno Lucia, Silverio Ettore, Polimene Maria Felicia, Velko Joan e Bagnoli Emilia (Fabrizio).

Segreteria maggioranza

1) Anna Saracino

2) Giuseppe Musacchio

3) Annamaria Becci

4) Nicoletta Bontempo

5) Marco Sabetta

6) Elena Frate

7) Candida Stelluto

8) Luca Palmisciano

9) Roberto Ranaudo