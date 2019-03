Termoli nel Futuro, Forza Termoli e Prima Termoli: le civiche in campo

TERMOLI. Se sono 7 i partiti che partecipano al tavolo regionale di centrodestra che dovrà sciogliere i nodi sulla candidatura a sindaco per i centri di Campobasso e Termoli, c’è un certo fermento anche nel mondo delle liste civiche. Almeno 3 le primogeniture che andranno ad affiancarsi ai partiti tradizionali e movimenti radicati in Regione. Parliamo di Prima Termoli, lanciato da Antonio Di Brino e Christian Zaami, anche se l’ex sindaco prende parte al tavolo partitico con Direzione Italia. C’è chi ha il dono dell’ubiquità. Ma ci sono anche Termoli nel futuro e Forza Termoli. Il primo fa riferimento all’ex assessore e consigliere comunale di An Giuseppe Spezzano, che proprio lunedì scorso, dopo aver rinunciato a partecipare alla contesa in Fratelli d’Italia, che ha dato via libera alla proposta di Silvana Ciciola, ha riunito sostenitori e cittadini, per discutere delle prossime amministrative. Infine, Forza Termoli con a capo l’ex assessore e consigliere di Forza Italia Fernanda De Guglielmo.