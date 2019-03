TERMOLI. A due giorni di distanza dall’ultima seduta di Consiglio regionale e nel day after rispetto all’assemblea No Tunnel, il portavoce a Palazzo D’Aimmo del Movimento 5 Stelle Valerio Fontana torna a parlare del tunnel. «Davvero inspiegabile quanto accaduto in aula. La relazione dell’assessore Vincenzo Niro in merito al Tunnel non ha fatto altro che confermare quanto lacunosa e errata sia la procedura di variante al Prg adottata dal Comune di Termoli. Tale iter andava impugnato, non difeso. Eppure la maggioranza ha deciso di mandare un avvocato davanti al Tar a difendere le ragioni della realizzazione dell’opera, accanto al Comune e alla società costruttrice. Eppure, pochi mesi fa, la maggioranza si era ufficialmente dichiarata contraria al tunnel. Ecco la mia risposta a Niro! La vecchia politica prende in giro i cittadini termolesi. Vi spiego come». Lo ha fatto con una diretta Facebook.