Mezzogiorno di fuoco al Tar: udienza sul Tunnel

TERMOLI. In calendario oggi l’attesissima udienza sul progetto del Tunnel. Si discuterà all’incirca a mezzogiorno. Lo scorso 19 dicembre il Collegio ha disposto il rinvio dell'esame della sospensiva all'udienza di merito fissata al 20 marzo.

L’amministrazione Sbrocca la considerò come una vittoria, e lo stesso primo cittadino così commentò: «Giudico positivamente l’ordinanza perché i ricorrenti avevano chiesto la sospensiva di una serie di provvedimenti, ma non è stata loro concessa, noi abbiamo massima fiducia nella giustizia amministrativa, eravamo abbastanza certi di questo esito, e con grande rispetto dei giudici abbiamo atteso quello che poi è stato il verdetto del Tar Molise. Ora ci sarà una udienza a marzo e ci sarà una sentenza definitiva, siamo fiduciosi delle nostre ragioni anche per la sentenza, dopo l'ordinanza».

Diversa fu l’interpretazione dei ricorrenti.

A bocce ferme, dopo il rinvio all'udienza di merito del 20 marzo 2019, Il Comitato “No tunnel” e il Consigliere di minoranza M5S Nicolino Di Michele, assistiti dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, Silvio Di Lalla e con la collaborazione del dottor Giuseppe Fabbiano, ribadirono di aver impugnato ogni atto della procedura rilevando gravi vizi di legittimità compresa la mancata sottoposizione della procedura all’obbligatoria valutazione ambientale strategica (Vas) e alla valutazione d’impatto ambientale (Via).

Valutazioni ritenute necessarie dalla legge, dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa la cui violazione, qualora accertata, darebbe luogo a vizi e nullità insanabili.

I ricorrenti e gli avvocati difensori espressero soddisfazione per il provvedimento e fiducia nei Giudici affinché ponessero fine ad una procedura ritenuta illegittima che, peraltro, non è stata sottoposta a referendum consultivo dei cittadini di Termoli». Il redde rationem. Anche se la sentenza potrebbe arrivare nell’arco di un paio di settimane.