TERMOLI. “Non si può governare un paese, se non si amano la sua gente e la sua terra”. Questo è quello che ricorda più volte Fabrizio Tatarella, nipote di Giuseppe Tatarella, ma anche vice presidente dell’associazione “Giuseppe Tatarella”, durante l’incontro che si è svolto oggi nella sala consiliare del comune di Termoli, per la presentazione del libro dedicato al politico pugliese.

Ad aprire la conferenza è stato il consigliere Provinciale e comunale, Michele Marone. Queste le sue parole:” Giuseppe Tatarella è stato una figura importante della politica italiana. Padre nobile della Destra democratica, portò il Movimento sociale italiano (Msi) dalla protesta, al governo. Artefice della svolta di Fiuggi, ideologo di Alleanza nazionale (An),precursore del centrodestra e sostenitore del presidenzialismo. Il suo ricordo oggi è molto vivo ed è stato molto vicino alle vicende molisane. Tatarella è stato un esempio e continua ad esserlo anche per le generazioni future. Ringrazio Pinuccio Tatarella per l’eredità che ci ha lasciato: la sua intelligenza, la sua passione al servizio del bene comune.

Di seguito sono intervenuti il Consigliere comunale Francesco Rinaldi, soffermandosi brevemente sullasituazione frammentaria del panorama politico nazionale e l’ingegnere Luigi Petroni (coordinatore provinciale di Isernia della Lega per il Molise) ricordando la figura di Tatarella con emozione e nostalgia. Infine, ma non per importanza, è intervenuto Fabrizio Tatarella.

Un uomo che ha sempre cercato di guardare oltre, che—come rimarca il vicepresidente— ha immaginato l’inimmaginabile: una destra al governo. Una visione alimentata da una passione politica nata nella sua Cerignola, sostenuta dalla sua carica umana e dalla sua capacità di saper ascoltare e mediare nelle situazioni difficili. Una mediazione che, secondo Tatarella, oggi non c’è più e della quale avremmo un disperato bisogno. Nel libro presentato oggi ci sono tantissime testimonianze di uomini che lo hanno conosciuto e sostenuto. Ma allo stesso tempo ci sono anche parole di avversari politici. Un messaggio, quello che si vuole lanciare con il libro, contenente tutto quello ha fatto “Pinuccio” Tatarella nella sua vita politica e farlo arrivare alle nuove generazioni. Una storia che trasuda elementi innovativi e cambiamenti importanti, che ancora oggi sopravvivono nella vita politica dell’Italia. Un uomo che ha cercato di sfruttare la sua grande capacità di visione, portando la destra al governo, in vesti democratiche. Afferma Fabrizio Tatarella:” Pinuccio Tatarella ha trasformato una destra fine a se stessa, in una destra di governo. Capace di attuare le proprie idee e dimostrare che al governo potessero cambiare l’Italia.”

Ma la svolta di Giuseppe Tatarella—continua il vicepresidente— è stata quelladi capire, successivamente, che per consentire alla destra italiana di mantenere una capacità di governo, si dovesse arrivare alla creazione del centrodestra. Mantenendo così una prospettiva di governo lunga e duratura. Tatarella quindi, passa alla storia per aver trasformato la destra ed essere il padre del centro destra. E per questo viene ricordato oggi, come riferimento culturale. Ma al di là di ogni pensiero politico, di questa figura, rimane nell’immaginario collettivo un elemento fondamentale: una passione politica ben definita. Unico vero motore di un sistema, dove il carburante, dovrebbe essere la cultura del buonsenso. Dove certamente la chiave di lettura non è mai una sola, ma la soluzione dovrebbe comprendere tutti.