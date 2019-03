Liste civiche e non solo: «Siamo un tavolo di persone libere»

TERMOLI. Riunione interlocutoria quella di ieri sera all’hotel Meridiano per il summit delle liste civiche appaiate a un paio di formazioni politiche.

I rumor che provengono da Campobasso, con l’ipotesi o il tentativo di regionalizzazione del processo decisionale finalizzato alla scelta del candidato sindaco della coalizione di centrodestra, non convincono affatto, per metodi e indiscrezioni, da qui la nascita di questo asse parallelo.

Un secondo incontro, dopo quello di giovedì sera, che ha avuto anche l’ingresso al tavolo delle civiche di Nicola Felice con la lista “Per Termoli.

Oltre alla new entry, c’erano Direzione Italia, con Antonio Di Brino, e Fratelli d’Italia, col triunvirato composto da Franco Baccari e Luciano Paduano, come partiti politici del ‘settebello’. Inoltre, c’erano Forza Termoli con Fernanda De Guglielmo, Prima Molise con Elio Scutti e Aida Romagnuolo, (Anacleto Monti era impegnato col gazebo in centro), Nico Tanassi e Christian Zaami per Prima Termoli. Oltre a Siamo Termoli, con Nico Balice e Gennaro Petrella.

Avrebbero dovuto prendervi parte anche Annibale Ciarniello, che non si è liberato, e la formazione Termoli nel futuro, assente come giovedì.

Un tavolo, che si è riunito al motto di “Questo è un tavolo di uomini liberi”.