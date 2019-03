No alle strumentalizzazioni, «Il Comitato Rio Vivo non sponsorizza nessuno»

TERMOLI. La caccia al sostegno politico in vista delle elezioni amministrative è cominciata e su coloro che cercano accostamenti di fortuna arriva lo stop di associazioni e comitati che non vogliono essere etichettati, come avvenuto nel caso dell’assemblea pubblica del comitato di quartiere di Rio Vivo-Marinelle, di sabato scorso.

Senza mezzi termini è quello che ha ribadito a noi la presidente Tiziana Porreca, che aveva convocato i residenti per metterli a conoscenza delle novità riguardanti la messa in sicurezza dell’asse viario che attraversa la contrada a Sud di Termoli. «La seguente dichiarazione è rivolta a chi, in vista delle vicine elezioni Comunali, strumentalizza il comitato di quartiere per avere riscontri positivi. Ai politici che hanno partecipato, in quanto residenti, chiedo di non associare il comitato alla propria campagna elettorale. Facendo venir meno proprio lo spirito di apoliticità che ci contraddistingue.

Ci siamo rivolti, per farci aiutare in queste lotte, certamente ai politici, il sindaco in primis e il consigliere Rinaldi, in quanto residente. Così come la presidente del Consiglio comunale Manuela Vigilante, che ha sempre presenziato alle nostre riunioni in Comune. Ringraziamo chiunque si sia interessato, come anche l’avvocato Nico Balice che ci ha aiutato sul piano legale in maniera assolutamente gratuita. Ma questo non significa che possiamo permettere di essere un mezzo di pubblicità personale. Noi vogliamo che la politica sia al servizio dei cittadini e non il contrario. Confido nel buon senso di ognuno».