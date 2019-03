Lega in movimento sulle amministrative, a Termoli vuole piazzare Malorni

TERMOLI. Elezioni amministrative, spunta la figura di Nicola Malorni per i moderati.

Un nome che si aggiunge a quelli di Antonio D’Aimmo, che pur non declinando una possibile avventura politico-elettorale in riva all’Adriatico, ha evidenziato che nessuno fino a ieri gli ha chiesto una disponibilità alla discesa in campo. Poi Fratelli d’Italia con Silvana Ciciola, c’è Forza Italia che potrebbe chiedere al suo coordinatore provinciale e capogruppo Francesco Roberti, dopo 17 anni di militanza e 4 mandati sotto le insegne azzurre di fare il grande passo. Non dimentichiamo Direzione Italia e Prima Termoli in tandem e ticket pro Antonio Di Brino. Giace e arde sotto la cenere il fuoco sacro dell’imperituro Remo Di Giandomenico, così come vi sono anche altri aspiranti primi cittadini a capo di alcune liste civiche.

Ora è uscita la proposta di matrice leghista e non sarebbe nemmeno dell’ultima ora, ma cesellata nel corso del tempo: il presidente degli Psicologi del Molise Nicola Malorni, che Luigi Mazzuto- guarda caso titolare del Welfare alla Regione - vorrebbe calare come asso sul tavolo del centrodestra, tavolo al quale si siederà solo se verranno estromesse le pasionarie di Prima il Molise, Filomena Calenda e Aida Romagnuolo, coi loro accoliti. Insomma, è questo il coup de theatre che l’assessore-coordinatore ha in serbo e su cui ha lavorato, un esponente della società civile, nominativo già sussurrato evidentemente anche a livello nazionale.