Liste civiche a confronto, stavolta senza partiti di centrodestra

TERMOLI. Dalla saletta dell’hotel Meridiano con il coordinamento in mano all’esponente Fdi Luciano Paduano alla sede Romagnuolesca di via Panama, cambiano scenari e anche parzialmente i protagonisti del tavolo delle civiche a Termoli. Nato per andare contro i diktat delle segreterie regionali, proprio le componenti partitiche di Fratelli d’Italia e Direzione Italia (DI Brino) non ne fanno più parte, anche se ci sono fidi luogotenenti come Christian Zaami (Prima Termoli).

In casa post-leghista, la Romagnuolo era con Anacleto Monti ed Elio Scutti, ieri mattina sparato come proposta sindacale. Gennaro Petrella per Siamo Termoli, Per Termoli col triunvirato De Gregorio-Mascilongo-Felice, Saia per Termoli nel futuro, al debutto al tavolo alternativo, ma assente Forza Termoli della De Guglielmo. Insomma, chi entra e chi esce da un consesso che vuole mettere i bastoni fra le ruote alla base del centrodestra, ma per ora non ha trovato una quadratura con cui provare a fare scacco matto.