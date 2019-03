Termoli nel futuro allo scoperto: candidatura di Spezzano al tavolo delle civiche

TERMOLI. A differenza delle indiscrezioni raccolte a margine del tavolo delle liste civiche moderate, al suo debutto nel consesso di centrodestra privo dei partiti, Termoli nel Futuro, presente con Antonio Saia, ha rivendicato la candidatura a sindaco di Giuseppe (detto Toni) Spezzano.

Almeno, questo è quello che afferma direttamente il movimento locale.

«Ieri sera il tavolo delle liste civiche del centrodestra si è incontrato per discutere dell’attuale situazione politica e delle elezioni comunali di Termoli in programma il prossimo maggio.

La coalizione ‘Termoli nel Futuro’ è stata invitata a prendere parte alle discussioni, assieme ad altre quattro civiche. La riunione è durata poco e non ha portato alla definizione né di un programma né di un candidato.

La coalizione ‘Termoli nel Futuro’ ha accettato di partecipare al tavolo per ribadire la candidatura di Toni Spezzano e, nell’ultimo anno e mezzo, ha lavorato assiduamente ad un documento programmatico che racchiude in sé un progetto di interventi strutturali ed organizzativi a beneficio del territorio, nel solo interesse di un’amministrazione efficace ed in grado di offrire risposte e soluzioni concrete alle esigenze dei cittadini».