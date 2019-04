Le donne del Pd Basso Molise in prima linea contro il decreto Pillon

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa a firma di tutte le Donne membri e responsabili della segreteria di federazione basso Molise e del segretario di federazione Oscar Scurti:

"Il Disegno di Legge n. 735, presentato il 1 di agosto 2018, conosciuto come “D.d.L. Pillon” è una proposta di riforma con il quale verrebbero introdotte una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, nella fattispecie della separazione dei genitori ed e affido condiviso dei minori. Dubravka Šimonović e Ivana Radačić relatrici speciali dell’ONU, con una lettera al Governo Italiano, inviata il 22 ottobre, in merito al Disegno di Legge, hanno testualmete scritto che questa: «introdurrebbe disposizioni che potrebbero comportare una grave regressione, alimentando la disuguaglianza e la discriminazione basate sul genere, e privando le vittime di violenza domestica di importanti protezioni».

Se questo è l’incipit si capisce la pericolosità sociale del contenuto, per il quale vittime sempre più marcate potrebbero essere proprio le categorie più da tutelare, i figli e le madri. La lettera, infatti continua con una disamina di più articoli del disegno di legge dai quali è semplice desumere che “sarà richiesto che il bambino, anche se vittima di violenza, veda/incontri il genitore violento o maltrattante come previsto dal testo, secondo il quale al bambino deve essere garantita una doppia genitorialità”, tutto questo aggravato “ dall’articolo 14 del ddl che rende impossibile per le vittime di violenza, che siano genitore o figlio, fuggire dal luogo in cui si è verificata la violenza per trovare protezione e sicurezza”. Insomma una vera bocciatura in toto da parte delle relatrici. Per questo motivo, analizzato il testo in questione, siamo convinte più che mai a batterci affichè tutto ciò non possa mai diventare legge, una legge che sarebbe, con l'introduzione del principio di bigenitorialità, oltre che cieca nei confronti della salvaguardia del minore, che si vedrebbe privato di equilibrio e stabilità, anche ideatrice di un concetto malato di parità tra i coniugi, tramite l'eliminazione degli assegni di mantenimento, questo perché è la madre il coniuge più debole considerato che in Italia soltanto un donna su tre lavora, questo in media nazionale, situazione ancor più grave nel sud della penisola.

Non possiamo permetterci, dopo le conquiste ottenute con decenni di battaglie sui diritti civili di portare indietro il tempo, ponendo dei nuovi limiti alla libertà individuale delle donne, relegandoci ad una palese condizione di subalternità. Ci troviamo di fronte ad un testo di legge da definire quanto meno retrivo e che in realtà non ha ragione d’essere, non ha nessuna motivazione giuridica considerato un dato statistico importante, ovvero che oggi il 90% delle separazioni avviene con affidi condivisi. In pratica è difficile concepirne la motivazione della proposta e dell’ideazione se non nello scopo di restaurare una società patriarcale quasi a richiamare il motto delle “ tre K” della Regina tedesca Augusta Victoria agli inizi del 1900, e ripresa dal terzo reich nazista: “Kinder, Küche, Kirche” ( Bambini, Cucina, Chiesa), che definiva il ruolo della donna nella loro visione.

Quello che chiediamo è coraggio, il coraggio di chi guarda al futuro con l’intento di migliorare.

Susanne Boyme docente di Harvard scrive che: “ un meccanismo di difesa in un periodo contrassegnato da insicurezze, da ritmi di vita accelerati e da sconvolgimenti storici” ha fatto sorgere nel mondo” un’epidemia di nostalgia, un anelito sentimentale a far parte di una comunità dotata di memoria collettiva, un desiderio struggente di continuità ed “ il pericolo della nostalgia è che tende a confondere la casa vera con una immaginaria” e la visione restauratrice è figlia dei “ risvegli nazionali e nazionalistici in corso in tutto il mondo, dediti alla mitizzazione della storia in chiave anti-moderna attraverso il recupero di simboli e miti nazionali” , per questo dobbiamo ostacolare tutto questo, come Donne e come Donne di Sinistra."