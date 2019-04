Premio Termoli, alla Fondazione Macte l'organizzazione della rassegna

TERMOLI. Con la delibera di giunta dello scorso 28 marzo diviene ufficiale la costituzione della Fondazione Macte e l’affidamento del patrimonio di arte contemporanea frutto delle donazioni acquisite nei decenni del Premio Termoli.

L’Amministrazione comunale con deliberazione consiliare n. 48 del 04-12-2018 ha promosso la costituzione – regolarmente avvenuta - della Fondazione Macte – Museo d’Arte Contemporanea di Termoli con la finalità di promuovere sul territorio lo sviluppo culturale, sociale, ambientale ed economico sulla base del principio di sussidiarietà, operando nel campo dell’educazione, dell’istruzione e della cultura, promuovendo la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale espressi dal Comune di Termoli, Primo Fondatore, il fine di raccogliere, conservare, promuovere e valorizzare i beni culturali e artistici acquisiti dal Comune di Termoli a qualsiasi titolo da oltre 60 anni attraverso le varie edizioni del Premio Termoli, ed in particolare la collezione di opere, in gran parte dipinti su tela.

Nell’ambito della sua mission la Fondazione, anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, si propone, tra le altre attività, la fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali attraverso l’apertura del nuovo “Macte Museo d’Arte Contemporanea Termoli”; conservare e aggiornare l’inventario dei beni in dotazione conferiti dal Comune per le finalità statutarie; organizzare mostre, studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con le istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere; partecipare alla realizzazione di iniziative ed eventi coerenti con le finalità statutarie e programmati da altri Enti e dal Fondatore Comune di Termoli; favorire l’integrazione e l’incontro delle diverse espressioni culturali, organizzando mostre e manifestazioni artistiche; avviare iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, provvedendo all'organizzazione di mostre, curando pubblicazioni sia specialistiche che didattiche, diffondendo la conoscenza dei beni culturali, artistici e ambientali del territorio e promuovendone lo studio; istituire premi o borse di studio; svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

La Fondazione può stipulare con enti pubblici o privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata, utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità. E’ ritenuto utile affidare alla Fondazione la gestione del Premio Termoli, per la durata della Fondazione, conferendole in relazione ai futuri eventi espositivi ogni relativa funzione organizzativa, regolamentare e gestionale, quali, a titolo esemplificativo, organizzazione generale e coordinamento, rapporti con i partecipanti e relazioni con Enti ed Istituzioni culturali, predisposizione e sviluppo del progetto scientifico di ogni edizione della manifestazione, ideazione e cura degli allestimenti, segreteria organizzativa, nomina dei comitati e commissioni per gli inviti e per l’assegnazione dei premi, ufficio stampa e piano di comunicazione della mostra, diffusione degli inviti, cura e predisposizione dei cataloghi e materiali informativi e divulgativi, coperture assicurative con primaria Compagnia di Assicurazione per la copertura delle opere con la formula all-risk.

Così si determina di affidare in esclusiva alla Fondazione Macte – Museo d’Arte Contemporanea di Termoli l’organizzazione e la realizzazione delle future edizioni del Premio Termoli nel rispetto dei consolidati principi fondativi della rassegna.

Il Comune provvederà con atto gestionale a trasferire annualmente al soggetto organizzatore del Premio Termoli un importo contributivo non inferiore alla spesa sostenuta allo stesso titolo nell’edizione dell’anno immediatamente precedente, calcolata in avvio sulla base quella impegnata a partire dall’annualità 2018, autorizzandone l’iscrizione nei bilanci futuri in esecuzione di questo atto e senza ulteriori formalità amministrativa, salvi i vincoli obbligatori delle leggi di spesa. L’importo sarà erogato in due tempi: un acconto, non inferiore al 70%, su richiesta della Fondazione, in fase di avvio organizzativo; il saldo, a chiusura dell’evento, previa verifica di svolgimento del progetto; a questo fine, il soggetto individuato dovrà produrre, entro 45 giorni dalla chiusura dell'evento, relazione supportata da copie degli avvenuti pagamenti. Qualora l'evento oggetto del presente atto non si sia svolto, la somma erogata a titolo di acconto dovrà essere totalmente restituita entro 30 giorni dalla data del mancato evento.