Riduzione fermate Atm, Micone: «Basta disagi ai lavoratori molisani»

CAMPOBASSO. “Ho inteso portare, anche insieme al collega Di Lucente e ad altri Consiglieri, attraverso un atto di indirizzo alla Giunta regionale e all’Assessore competente, la problematica dei lavoratori molisani che quotidianamente raggiungono la zona industriale di Atessa, in provincia di Chieti, perché impiegati in una delle aziende lì operanti. La riduzione delle fermate che l’Atm assicurava in vari punti della zona industriale fino allo scorso 25 marzo scorso, ha causato grossi disservizi per i lavoratori. Alcuni di questi ultimi sono costretti a percorrere oltre 10 chilometri dalla fermata del servizio di trasporto molisano, al proprio posto di lavoro”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone in occasione della presentazione, insieme ad altri Consiglieri di Maggioranza, di un ordine del giorno per il ripristino delle fermate dell’ATM presso il Nucleo industriale di Atessa. “Sono oltre cento, infatti –ha continuato il Presidente Micone-, i dipendenti molisani delle aziende del chietino interessati da questi disservizi ed è opportuno che le strutture competenti regionali intervengano per ristabilire il servizio di trasporto offerto loro, garantendo gli standard assicurati fino allo scorso 25 marzo. Non posso quindi che esprimere soddisfazione –ha aggiunto Micone- nel constatare che la nostra proposta politica sul punto sia stata fatta propria dall’intero Consiglio che ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo che ha fatto sintesi anche di altre proposte sul tema presentate da parte anche delle minoranze”. In particolare l’atto di indirizzo votato dal Consiglio impegna il Presidente della Regione e l’intera Giunta reginale a predisporre, nell’ottica di un sempre maggiore efficientamento del servizio, le modifiche necessarie per addivenire celermente alla risoluzione delle criticità e delle problematiche sollevate dai lavoratori molisani. Ciò anche previa indizione di un tavolo di confronto con le parti interessate.