«Altro che l'inutile metropolitana leggera, riaprite la Termoli-Campobasso»

CAMPOBASSO. I Consiglieri regionali Nico Romagnuolo ed Aida Romagnuolo hanno presentato un’interrogazione sulla riapertura della linea ferroviaria Termoli - Campobasso. Di seguito il comunicato stampa:

"Oggi, in Consiglio regionale, in un ampio discorso dedicato ai trasporti, l’Assessore Vincenzo Niro ha dichiarato di voler lavorare per riaprire e rimettere in funzione l’asse ferroviario Termoli – Campobasso anche in tempi brevi. Giugno 2019 è l’obiettivo prefissato. In questo senso ci sono già stati incontri con i vertici delle Ferrovie e tutto il Governo regionale sta lavorando in tale direzione. L’infrastruttura, che entrò in esercizio nel 1883 grazie al compianto on. Scipione Di Blasio di Casacalenda, è stata sempre una importante via di comunicazione che ha consentito ai cittadini delle zone interne collegamenti con le principali città d’Italia. Da qualche anno è chiusa e le corse, ridotte all’osso, vengono effettuate mediante autobus sostitutivi. L’ultima interruzione della linea è dovuta ai lavori della realizzanda “Metropolitana leggera” Matrice – Bojano di cui nessuno riesce a spiegare l’utilità. L’asse ferroviario è una importante alternativa per il trasporto pubblico locale e, tra l’altro, l’unica in grado di garantire l’esercizio nei lunghi periodi invernali che, dalle nostre parti, sono ricchi di gelo e neve. Grazie, quindi, al Presidente Donato Toma e all’Assessore Vincenzo Niro l’impegno preso e confermato. Avanti tutta!”.