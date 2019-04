«Patti chiari», via libera a Roberti dal centrodestra locale

TERMOLI. La convergenza del centrodestra termolese sulla candidatura del capogruppo azzurro Francesco Roberti non è in discussione.

E’ quanto emerge dopo l’indicazione della casella azzurra in riva all’Adriatico, avvenuta a margine della festa capitolina dai 25 anni dello storico 27 marzo 1994.

Passaggio sequenziale rispetto al tavolo di due giorni prima, che vide inoltrare la rosa di nomi dai partito, con Roberti, assieme a Di Brino e Ciciola (con Fdi a verbalizzare anche il secondo nome, Spezzano). Da qui, un patto, chiunque dei tre avesse avuto via libera, avrebbe goduto del sostegno pieno degli altri.

E proprio sul profilo dell’ingegner Francesco Roberti, candidato sindaco in pectore per Forza Italia, abbiamo interpellato due esponenti di rilievo di Lega, Michele Marone, e Pierluigi Lepore, di Fratelli d’Italia, che ritengono ormai chiusa la partita sulla designazione, pronti a sostenerlo per riconquistare Termoli. Identica posizione quella che ci è stata rappresentata da Di Brino, che ha ribadito il patto chiaro. Infine, pare che a questa primogenitura ammicchino anche i Popolari di Niro. Una scelta fatta a livello nazionale e locale, dunque, che non è affatto in discussione, ed è slegata da quanto potrebbe avvenire a Campobasso, anche se su Tramontano pare ci sia il sigillo personale di Salvini, dunque, difficile ribaltare il tavolo.