«Dare un’alternativa di sinistra a questa città»

TERMOLI. Salvaguardia dei beni pubblici e coinvolgimento della popolazione. Questo è il messaggio che viene lanciato dalla “Rete della sinistra termolese”. Un presa di posizione che si oppone, secondo i relatori Antonello Manocchio, Leda Di Santo e Giuseppe Polimene, alla privatizzazione, sempre più asfissiante, dei servizi e del territorio e che viene portata avanti dall’attuale amministrazione comunale. Un cambiamento della situazione cittadina, che, secondo la “Rete della sinistra”può avvenire solo attraverso una sinistra vera, con i suoi valori e che tenga davvero al pensiero dei cittadini. Su questo Antonello Manocchio ha dichiarato: “ Il primo passo da effettuare, è quello di aggregare una sinistra vera, non declamata e lontana da ogni finzione. Una sinistra anti liberista, che contrasti in modo netto, le politiche liberiste di questa amministrazione. Quindi la privatizzazione dei beni comuni, dei territori e dei servizi. È importante riunire quindi, oltre ad una sinistra vera, anche quei movimenti di lotta, che si battono da venti anni accanto a noi. E così facendo, costruire una vera proposta alternativa per la città.”

Uno degli aspetti più importanti nella politica odierna, è lo sconforto della popolazione verso le problematiche territoriali e non solo. Una delusione politica accumulata negli anni, che li ha portati in uno stato di apatia verso le situazioni complesse da affrontare e con la conseguente azione di rinunciare al voto. Un atteggiamento che li ha raffreddati sempre di più, al cospetto di una fiamma, quella della speranza, che diventa sempre più debole.

A tal proposito, Manocchio sostiene questo: “ Lo sconforto politico c’è. Questo è dovuto, secondo il nostro punto di vista, alle proposte che si vanno a presentare. Le quali sono tutte uguali. Centrosinistra o centrodestra sono uguali, cambiano solo i nomi. Sono sempre partiti liberisti, che in qualche modo, portano avanti politiche liberiste. Quindi la popolazione, non riesce ad identificare una proposta vera.” Ma sulla soluzione e ancor di più sullo spirito attuale cittadino, Manocchio continua: “ La nostra proposta potrebbe essere presa seriamente in considerazione, è davvero alternativa. Noi siamo partiti con poche risorse, ma con militanti che si impegnano e che vanno avanti con le loro forze. Sarà difficile emergere, rispetto ad altri con più mezzi. Perciò è importante avere un occhio più attento verso quella che è una proposta vera, di un’alternativa a sinistra e anti liberista per questa città.”