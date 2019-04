«Per Termoli», in arrivo il quinto polo

TERMOLI. Potrebbe essere una partita a 5, quella delle elezioni amministrative a Termoli. Due nomi sono stati battezzati, e per il centrodestra si attende solo il sigillo ufficiale alla candidatura di Francesco Roberti. Ufficiale, invece, quella di Remo Di Giandomenico. In casa 5 Stelle la lista con a capo Nick Di Michele è in fase di certificazione e si potrà avere entro poco il via libera alla seconda candidatura consecutiva del portavoce in Consiglio comunale.

Rimane il centrosinistra, che oggi si riunisce alle 18, in casa dem. Dicevamo 5, sì, perché dal tavolo alternativo delle liste civiche che abbiamo seguito nei giorni scorsi, non tutte, ma una parte, sono pronte, dietro la spinta di Nicola Felice, a creare un nuovo polo civico, che voglia dialogare (ma non con centrosinistra e centrodestra, pare nemmeno col Gattone), con cui presentarsi ai nastri di partenza forti di almeno 3 liste. «Come preannunciato alle ultime riunione del Comitato, unitamente ad alcuni amici, in prossimità delle elezioni comunali di Termoli, si è pensato di intraprendere l’iniziativa di organizzare una lista civica, per partecipare alla competizione elettorale per il rinnovo dell’Amministrazione comunale – spiega Felice - l’idea è di creare una coalizione, aggregandoci con altre liste civiche, non di partito, per poi confrontarci, senza alcun preconcetto ed esclusione, con le altre note coalizioni: centrodestra, centrosinistra, movimento 5 stelle.

Dal confronto si verificherà se ci sono condivisione di idee, programmi e convergenza su un unico candidato Sindaco, senza escludere di partecipare alla competizione elettorale con l’aggregazione delle liste civiche con il suo candidato sindaco. Resta inteso che questa iniziativa non implica il nostro Comitato San Timoteo, che ne resta completamente escluso, e che continuerà ad essere apartitico e a svolgere anche in futuro le sue iniziative civiche. Resta sempre, come in passato, la libertà dei componenti il Comitato ad aderire a qualsiasi partito e/o movimento politico».