Micaela Fanelli si dimette da assessore al Comune di Pontecorvo

CAMPOBASSO. Micaela Fanelli, tramite un comunicato, comunica le sue dimissioni da assessore al Comune laziale di Pontecorvo. Questa la dichiarazione della Fanelli: «Stamattina ho presentato le dimissioni da Assessore del Comune di Pontecorvo con grande serenità e senso di responsabilità.

Mi dimetto con serenità. In pochi mesi di lavoro, ho imparato ad apprezzare la comunità di Pontecorvo, che vuole e può guardare più lontano, perché ha le risorse e il diritto di farlo. Penso di aver contribuito a questa aspirazione con il lavoro impostato sulle opportunità offerte dall’Europa, sull’educazione ambientale, sullo sviluppo del polo del tabacco. In particolare ricorderò sempre e con grande piacere l'incontro sull'Europa promosso per il Comitato delle Regioni con Il Presidente del Parlamento europeo, per la grande vivacità intellettuale mostrata dagli studenti di Pontecorvo. Impegni concreti, molti già calendarizzati, comunque avviati nel dialogo del Comune con istituzioni e imprese.

Mi dimetto con senso di responsabilità, perché c’è bisogno di serenità e di nuovi equilibri nell’amministrazione comunale. E la mia presenza in Giunta non può essere ragione per bloccare un’azione amministrativa efficace della quale Pontecorvo ha necessità.

Ho lavorato sin dal primo giorno in maniera del tutto disinteressata, e se servirà lo farò ancora, allo stesso modo, seguendo quei progetti che ho avviato e seguito con tenacia e passione. Penso all'insegnamento riguardante le istituzioni europee nelle scuole, principi e regole che c'è bisogno di conoscere meglio, soprattutto fra le giovani generazioni. Ringrazio la cittadinanza di Pontecorvo per l’occasione che mi è stata offerta, assieme al Sindaco, ai colleghi di Giunta, alla carissima Moira Rotondo, a tutte le forze politiche del consiglio comunale; grazie al personale degli uffici comunali per la collaborazione preziosa.

Porterò con me il senso, bello e costruttivo, di una esperienza certo breve, ma che ha contribuito a farmi crescere.»