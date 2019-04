Il Pd rompe gli indugi, prime riunioni

TERMOLI. C’è chi dice che sabato, o entro sabato, i Popolari per l’Italia di Vincenzo Niro, nonostante messaggi recalcitranti sulle opzioni di centrodestra a Termoli e Campobasso, apriranno ufficialmente ai moderati, sganciandosi, definitivamente, dalle coalizioni in cui sono ospitati ancora, specie in via Sannitica.

A Termoli, infatti, la componente è di grande rilievo e questa scelta potrebbe essere anche dirimente rispetto alla volontà di ricandidatura o meno del sindaco uscente Angelo Sbrocca. Nel centrosinistra non c’è compattezza a prescindere, oltre i Popolari per l’Italia. Non c’è nel Pd, dove ieri sera, nello studio legale di Vittorino Facciolla, in via Madonna delle Grazie, è andato in scena un confronto col segretario regionale, i dirigenti federali del basso Molise e il segretario di circolo ancora in carica Antonio Sciandra. Nemmeno l’altro pezzo di centrosinistra civico che guardava a possibili alleanze trasversali è compatto. Pare sia venuta meno, definitivamente, la possibilità di aggregarsi col Movimento 5 Stelle.

Sia perché pare che Luigi Di Maio – come affermato a Porta a Porta settimane fa, dopo il voto lucano, non aprirà da subito alle alleanze sul territorio, sia perché i proponenti avrebbero voluto discutere e scegliere un altro candidato sindaco in luogo di Nick Di Michele, che invece pare ormai blindato anche da Roma. Si attende solo il via libera dalla piattaforma Rousseau. Situazione estremamente fluida, mentre nel centrodestra sembra che almeno su Termoli sia stata trovata la quadra.

I giorni passano e restano due settimane al netto di quella Santa e del ponte del 25 aprile.