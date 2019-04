TERMOLI. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali rispetto alla ricandidatura o meno del sindaco di Termoli. Diverse la variabili che indurranno il primo cittadino a scendere di nuovo in campo oppure a rinunciare, in mancanza di condizioni politiche. Si sa, il nodo è legato non solo alla dialettica interna al Pd e al centrosinistra allargato, che ieri sera, in forma un po' striminzita, si è riunito a Termoli, ma anche al gruppo di amministratori battenti bandiera Niriana, i Popolari per l'Italia, che in blocco potrebbero sposare la causa del centrodestra, come fatto lo scorso anno alle elezioni regionali dal capo movimento in Molise, attuale assessore della giunta Toma.

Al di là di questo preambolo necessario, a due mesi nemmeno dal turno elettorale del 26 maggio, abbiamo incontrato proprio l'avvocato Sbrocca, per una intervista a largo raggio, sui temi della politica, non solo locale, e naturalmente dell'azione amministrativa portata avanti in quasi 5 anni di mandato.