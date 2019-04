Candidature in "Circolo", da Sciandra arriva il no allo Sbrocca bis

TERMOLI. Il Pd apre la contesa, ma da Sciandra arriva il no a Sbrocca. Il segretario di circolo, già fuori dalla maggioranza, ribadisce a Scurti e Facciolla la contrarietà sulla ricandidatura. Questo il succo dell’animata riunione in casa dem, avvenuta due sere fa nella studio legale del segretario regionale e capogruppo dem a Palazzo D’Aimmo, Vittorino Facciolla. Lo stesso, che ieri sera, alle 21.30, ha convocato un incontro nella sede di via Fratelli Brigida, quella che ha ospitato le primarie interne di federazione.

«Abbiamo ribadito che con Sbrocca non si vince, dobbiamo cercare un candidato che metta tutti d'accordo o almeno una parte», ha riferito Sciandra, mentre il triunvirato Chimisso, Scurti e Gallo ha ribadito che hanno governato bene e va riconfermato Sbrocca. «Noi abbiamo fatto notare che se l’amministrazione attuale ha fatto bene perché gli amministratori in quota ai Popolari per l’Italia di Niro se ne vanno?», conclude Sciandra. Intanto, prende forma anche la coalizione civica che abbiamo battezzato con capofila la lista Per Termoli di Nicola Felice.

Assieme al simbolo del Castello, arriveranno le truppe di Paolo Marinucci e Simone Coscia, altri due esponenti di sinistra della costa. Un quinto polo dall’identità molto ampia, dunque, non solo caratteristica.