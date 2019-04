Dal gazebo all'assemblea pubblica: weekend a 5 stelle

TERMOLI. «Potevamo mancare questo fine settimana? Invece no!» E’ il messaggio del Movimento 5 Stelle Termoli, che alle ore 17:30 di ieri era presente in via Adriatica con il suo gazebo informativo, per parlare di Reddito di Cittadinanza, piattaforma Rosseau, e situazione depuratore del porto.

Presente il consigliere regionale Valerio Fontana. Inoltre, sempre alle 17.30, oggi, assemblea pubblica, «per decidere insieme ai cittadini il futuro della nostra città, con proposte e suggerimenti per completare al meglio il programma, in vista delle amministrative del 26 maggio. Il cittadino diventa protagonista». Appuntamento in via Adriatica, ma dall’altra parte della strada.