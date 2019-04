TERMOLI. Non è ancora sciolto il nodo delle possibili alleanze con liste civiche da parte del Movimento 5 Stelle.

Nell'assemblea pubblica di ieri sera, in via Adriatica, il portavoce in Consiglio comunale, Nick Di Michele, che attende ancora l'ufficializzazione della sua lista pentastellata per la candidatura bis a sindaco di Termoli, dopo quella del 2014, ha segnato una data sul calendario: l'11 aprile.

E' la linea temporale oltre la quale non si andrà nel definire se la coalizione grillina potrà contare su dei supporti locali, che in un contesto così frammentato e confuso potrebbero anche essere determinanti, vista la volatilità del voto alle comunali.

Entro giovedì, dunque, da Roma sarà sciolto questo nodo che non è di poco conto, anzi, perché aprirebbe scenari inesplorati, soprattutto considerando quello che sta avvenendo nelle due coalizioni principali, dove i mal di pancia non sono affatto nascosti.

Nell'assemblea di ieri pomeriggio sono stati toccati anche altri temi, come si evince dal video che proponiamo.