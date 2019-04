Francesco Roberti candidato sindaco del centrodestra a Termoli

TERMOLI. Arriva la fumata bianca sulle amministrative nel centrodestra, a Termoli e a Campobasso.

Lo decreta una nota a firma dei 3 coordinatori regionali dei partiti principali: Mazzuto per la Lega, Di Sandro per Fratelli d'Italia e Tartaglione per Forza Italia.

Come avevamo preannunciato, si candidano a sindaco Francesco Roberti e Alberto Tramontano.

«In merito alle elezioni amministrative di Campobasso e Termoli del 26 maggio prossimo, i sottoscritti partiti Forza Italia – Lega – Fratelli d’Italia Molise, prendono atto delle indicazioni scaturite dal tavolo nazionale per le candidature a Sindaco, e vale a dire: Campobasso di indicazione Lega (prof. Alberto Tramontano), Termoli di indicazione Forza Italia (ing. Francesco Roberti). I partiti citati (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) si impegnano con proprie liste a sostenere i candidati sindaci indicati; ritengono, inoltre, di dover procedere agli incontri con liste civiche che riterranno di collegarsi per completare il quadro da offrire all’elettorato».