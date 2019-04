Sbrocca verso la ricandidatura, mentre "Per Termoli": la nostra lista guarda ai cittadini indignati

TERMOLI. Nonostante il rischio di alcune liste civiche in rotta di collisione, in casa del centrosinistra, pare tutto fatto per la ricandidatura del sindaco uscente Angelo Sbrocca, almeno in termini di composizione della coalizione.

Persi ormai per strada i Popolari per l’Italia di Vincenzo Niro, che correrebbero nel centrodestra con almeno due liste, tra amministratori uscenti, new entry e ritorni eccellenti, sarebbero 5-6 le liste in campo per il primo cittadino.

Il primo cittadino nel corso dell’ultimo fine settimana avrebbe sciolto la riserva coi suoi fedelissimi, puntando alla riconferma nel mandato, e avviare così il completamento di quelle opere e programma che aveva già enunciato nel corso dell’intervista video che ci ha rilasciato la scorsa settimana.

Gli ostacoli a questo punto sono nitidi: Francesco Roberti, Remo Di Giandomenico e Nicolino Di Michele (quest’ultimo in attesa dell’ufficializzazione).

Resta da verificare quale sarà la rotta delle civiche appunto, tra cui Nicola Felice, che da par suo ha ‘graffiato’ con un paio di post spediti in modo quasi subliminale.

«A pochi giorni dalla presentazione delle liste elettorali, il centrosinistra e il centrodestra si contendono, pronti a mettere il tappeto di velluto, i transfughi. Udite, udite: tutti pronti a giustificare la nuova "transumanza" con il programma da realizzare, non per convenienza! Noi siamo "altro", una lista di indignati che si rivolge ai cittadini indignati».

L’obiettivo di questa mini coalizione civica, che non potrà contare più sugli esponenti dem di minoranza legati a Stefano Buono, rientrati nell’alveo del Pd, è trovare aperture e convergenze, punti comuni di programma, metodi e uomini. All’orizzonte la scelta del Movimento 5 Stelle di allearsi o meno alle amministrative del 26 maggio.