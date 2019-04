Il centrosinistra rompe gli indugi: confermata la fiducia al sindaco Angelo Sbrocca

TERMOLI. A 36 ore dal via libera ad Antonio Battista quale candidato sindaco del centrosinistra a Campobasso, arriva anche il disco verde per Angelo Sbrocca a Termoli. «La coalizione di centrosinistra composta da Partito Democratico, Socialisti, + Europa, Centro Democratico, Idv e Federazione dei Comunisti, rinnova la propria fiducia ad Angelo Sbrocca come candidato sindaco per la Città di Temoli.

La candidatura dello stesso, inoltre, ha trovato il voto unanime della Federazione del Basso Molise del Partito Democratico».

Questo il documento pervenuto dal Pd.