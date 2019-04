La Regione revoca i soldi sulla pineta del Lido, Saracino: «Si smetta di tacere in Comune»

CAMPOMARINO. Il prossimo 26 maggio anche la città di Campomarino sarà al voto per rinnovare l'amministrazione comunale.

Il mandato attuale, secondo e ultimo (per limiti di legge) del sindaco Gianfranco Camilleri si sta concludendo con frizioni interne. Come facciamo a dirlo? Beh, lo testimonia la presa di posizione dell'assessore al Turismo Anna Saracino, che denuncia la revoca dei fondi sulla pineta del Lido e il mancato ricorso della giunta.

«Campomarino è tra i paesi più importanti della Regione Molise per caratteristiche ed estensione territoriale; in questo comune abbiamo la superficie maggiore a vocazione agricola, capace di determinare il Pil dell'intera Regione ed una posizione geografica dove si evidenzia l'estensione più ampia di tutto il litorale molisano,fondamentale per il lancio turistico balneare regionale.

I bilanci comunali hanno sempre una disponibilità economica minima,per cui è necessario lavorare su ogni fronte affinché progetti innovativi in termini di crescita e sviluppo trovino luogo.

Negli anni tra 2013 e il 2018 Campomarino è stata beneficiaria di finanziamenti regionali ed europei che hanno permesso una programmazione importante, uno di questi è stato il finanziamento di 2.500.000 euro concesso con delibera regionale nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 denominato "Sistema Pineta", dove era prevista una rivalutazione di tutta l'area presente con messa in sicurezza e progetti per renderla fruibile ai tanti turisti che giungono sulla nostra costa.

Con amara sorpresa, attraverso un atto amministrativo del 23/03/2019 si escludono dalla piattaforma Rendis i fondi previsti per la pineta di Campomarino, a beneficio della zona di Isernia. Ritengo questo un atto inaccettabile, considerato che per tale finanziamento si era lavorato molto sopratutto per la sicurezza e la vivibilità di tutta Campomarino.

Per il bene di Campomarino, non condivido di accettare tacitamente tale decisione e chiederò una delibera di impugnativa a questa decisione e chiedo a questa maggioranza di affiancarmi in questa istanza di ricorso».